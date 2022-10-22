رئيس مدينة ملوى: استلام طلبات المواطنين عن طريق المركز التكنولوجى

المنيا-حسن عبد الغفار

عقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا اجتماعًا بحضور نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والأحياء وأعضاء الادارة الهندسية، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة، منها عدم استلام أي طلب للمواطنين إلا عن طريق المركز التكنولوجي لسهولة تقديم الخدمة للمواطنين وتلبية طلباتهم دون معوقات، مع ضرورة وجود مندوب لكافة الادارات بالديوان للرد على أي استفسار مقدم من المواطنين على الشباك

وشدد رئيس المركز علي المتابعة وضبط الإجراءات والعمل على اعتماد قرارات الإزالة بشكل فوري وعاجل، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الفورية الصادرة لمخالفات البناء سواء على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة أو أرض حماية النيل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من أجل الحفاظ على أملاك الدولة، والتعامل الفوري والحاسم مع أى حالة تعد وإزالتها فى المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وتنفيذ القانون بكل حزم ومنع ظهور أي مباني عشوائية مخالفة بالمدن والقري.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس المركز على المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ الأعمال بالمشروع القومى حياه كريمة، مشددا على ضرورة التواصل الفعال بين جميع القطاعات الخدمية لإنهاء تنفيذ المشروعات وإنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد بصورة لائقة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما تم بحث آليات الارتقاء بقطاعات النظافة العامة والتجميل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكداً أن نظافة كل حى وقرية مسئولية رئيس الحى والوحدة المحلية والجهاز المعاون له، مع ضرورة الاستماع لشكاوى المواطنين والعمل بكل جهد لحلها وتذليل كافة العقبات فى اطار القانون .

وشدد" السايس "على وضع خطة عمليه لمواجهه مخاطر السيول بالاشتراك مع جميع الجهات المعنيه وعلى ان يتم عرض الخطط على هذه الجهات وتحديد مسئوليه كل جهه بالتنسيق بينهم، والمتابعة المستمرة لمخرات السيول، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه ، وذلك لاتخاذ كافة التدابير وحشد كل الامكانيات المتاحه ووضع خطط عمليه لمواجهه مثل هذه الكوارث خاصه مع قدوم فصل الشتاء وتحسبا للتقلبات الجوية المتوقعة وسقوط الأمطار وذلك لسرعة مواجهة الأزمات والطوارئ .

كما شدد رئيس المركز بضرورة صيانة وتغيير الأعمدة المتهالكة وتغيير عوازل الأعمدة وصيانة الأسلاك فى ظل سوء الأحوال الجوية وذلك حفاظا على ارواح المواطنين.

كما كلف نواب المركز ورؤساء القرى ومدير مكتب تموين المركز والمدينة بالمرور على المخابز والتحقق من جوده المخابز وضرورة التنبيه على المخابز بتوفير ماكينة توليد كهرباء لتوفير الخبز فى حالة سوء الأحوال الجوية وقطع الكهرباء والتأكيد على المتابعة المستمرة لمنافذ الخبز وبيع السلع الغذائية والمحلات والمجازر وذلك بالتعاون مع الادارة الصحية وإدارة الطب البيطري يوميا لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

كما تناول الإجتماع تنظيم وإنضباط العمل في الوحدات المحلية القروية وتنفيذ القانون مؤكداً على مراعاة الله وضرورة أداء العمل على أكمل وجه وضرورة إتقان العمل لنهضة بلادنا وتحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الغالية.