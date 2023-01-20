دراسة جديدة تكشف السر وراء إدمان الشيكولاتة

كتبت فاطمة خليل

فسر باحثون من جامعة ليدز فى المملكة المتحدة السبب وراء إدمان الكثير من الناس للشيكولاتة وهو أن نكهتها ليست فقط هى التى تثير حواسنا لكن الملمس الناعم لها أيضًا جزء كبير ما يجعلنا نتناول المزيد والمزيد منها، بحسب موقع "ساينس ألرت".

وقال الباحثون إن مزيج الكاكاو والسكر و الدهون هو الذى يجعلنا ندمن تناولها، لكن هذه المكونات لها عيوبها الصحية.

وأجرى العلماء اختبار لسان اصطناعي ثلاثي الأبعاد على لوح شيكولاتة فاخر عندما تم تقديم جزء الفم الآلي إلى أربع عينات مختلفة من الشيكولاتة الداكنة،

ووجد الباحثون أن محتوى الدهون على الجزء الخارجي من الشيكولاته يكسو اللسان في ذوبان جيد، وإذا كان هذا ينطبق على فم الإنسان، فإن محتوى الدهون المخبأ في جسم قالب الشيكولاتة قد لا يلامس اللسان كثيرًا قبل أن يختلط باللعاب وينزلق إلى أسفل حلقنا.

كما تم اختبار اللسان على ألواح الشيكولاتة بأربعة تركيبات مختلفة من الدهون والسكر والكاكاو، وتراوح محتوى الكاكاو من 70 إلى 99%، في النهاية كانت ألواح الشيكولاته التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون تلتصق باللسان بسهولة.

علاوة على ذلك عندما تلتصق الشيكولاتة الدهنية باللسان، تطلق جزيئات الكاكاو مباشرة ضد براعم التذوق في اللسان.

كلما زادت الدهون المحيطة بألواح الشيكولاتة احتمالية التصاقه باللسان والخد الداخلي.

وقالت عالمة التغذية أنويشا ساركار: "إذا كانت الشيكولاته تحتوى على 5% من الدهون أو 50% من الدهون، فإنها ستظل تشكل قطرات في الفم، وهذا يعطيك إحساسًا بمذاق الشيكولاته مما يعزز النكهة".