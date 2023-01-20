خريطة الطرق البديلة لشارع ترسا بعد غلقه 3 أيام بسبب أعمال محور عمرو بن العاص

كتبت - مرام محمد

أوضحت محافظة الجيزة عملية الغلق الكلى لشارع ترسا ، وتقاطعه مع شارع (المحولات) بالاتجاهين، فى رسم توضيحى للسائقين، للتوجه إلى الطرق البديلة لمدة 3 أيام، ابتداءً من صباح اليوم الجمعة الموافق 20/1/2023 حتى صباح يوم الأحد الموافق 22/1/2023؛ لتركيب الكمر الخرسانى لمشروع محور عمرو بن العاص.

وأشارت المحافظة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة نفذت التحويلة المرورية الآتية:

- حركة سير المركبات بشارع ترسا القادمة من مناطق خاتم المرسلين وترغب فى استكمال السير اتجاه مناطق المريوطية تقوم بالدخول يميناً لشارع المحولات والسير فى المسافة المحصورة بين الأعمدة الخرسانية للكوبرى والعودة مرة أخرى لشارع ترسا عقب تجاوز منطقة الأعمال.

- حركة سير المركبات بشارع ترسا القادمة من مناطق طريق المريوطية وترغب باستكمال السير أتجاه مناطق خاتم المرسلين تقوم بالدخول يميناً لشارع المحولات والسير بمسار التحويلة المستحدثة فى المسافة المحصورة بين الاعمدة الخرسانية للكوبرى والعودة مرة أخرى لشارع ترسا عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركات المنفذة للانتهاء فى الموعد المحدد للأعمال مع متابعه انتظام سير الحركة المرورية بمسار التحويلة المرورية.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع وسائل الأمن الصناعى من الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.