غلق كلى لشارع ترسا وتقاطعه مع "المحولات" بالاتجاهين لمدة 3 أيام بالجيزة

كتب - عبد الرحمن سيد و مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق كلى أعلى شارع ترسا وتقاطعه مع شارع (المحولات) بالاتجاهين، لمدة 3 أيام، ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 20/1/2023 حتى صباح يوم الأحد الموافق 22/1/2023 على أن يكون العمل من الســاعة 12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً فقط، وذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بتركيب الكمر الخرسانى لمشروع محور عمرو بن العاص.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركات المنفذة للانتهاء في الموعد المحدد للأعمال مع متابعه انتظام سير الحركة المرورية بمسار التحويلة المرورية.

وأشار أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:-

- حركة سير المركبات بشارع ترسا القادمة من مناطق خاتم المرسلين وترغب في استكمال السير أتجاه مناطق المريوطية تقوم بالدخول يميناً لشارع المحولات والسير في المسافة المحصورة بين الاعمدة الخرسانية للكوبرى والعودة مرة أخرى لشارع ترسا عقب تجاوز منطقة الأعمال.

- حركة سير المركبات بشارع ترسا القادمة من مناطق طريق المريوطية وترغب باستكمال السير أتجاه مناطق خاتم المرسلين تقوم بالدخول يميناً لشارع المحولات والسير بمسار التحويلة المستحدثة في المسافة المحصورة بين الاعمدة الخرسانية للكوبرى والعودة مرة أخرى لشارع ترسا عقب تجاوز منطقة الاعمال.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع وسائل الامن الصناعي من الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.