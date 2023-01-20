تدريبات للمشاركين فى مشروع ابدأ حلمك والتوعية بأهمية نهر النيل بـ"ثقافة كفر الشيخ"

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت قصور الثقافة بمدن محافظة كفر الشيخ، عدد من الفعاليات المتنوعة، شارك فيها عدد من الشباب والأطفال، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام قصور الثقافة.

شهد المركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ، ورشة تدريبات للمتدربين في مشروع ابدأ حلمك بقيادة الموسيقار الدكتور صلاح مصطفى ، تحت إشراف المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع.

وقدم المتدربون مجموعة من الاستعراضات والأداء الحركى بقيادة الفنان محمد ميزو وقدم المتدربين ، كما قام الفنان المخرج شادى الدالى بتدريبهم على ورشة التمثيل وبحضور المخرج أحمد أبو عميرة، المشرف العام على الفرق النوعية المسرحية ،والفنان عمرو الأشرف، مدرب ورشة السينوغرافيا.

جاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة ،وبرعاية المخرج الفنان هشام عطوه، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبإشراف الدكتور هانى كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمشروع، وأمل عبدالله، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى، والدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ .

يذكر أن محافظة كفرالشيخ ضمن محافظات المرحلة الثانية لمشروع "ابدأ حلمك" لتدريب الشباب على فنون المسرح، بالإضافة إلى محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وأسوان.

فنظم بيت ثقافة بلطيم بالتعاون والاشتراك مع مدرسة تمريض بنين بلطيم محاضرة تدريبية بعنوان "مشكلات المراهقة والتعامل معها" ضمن سلسلة ورش عمل لتنمية مهارات طلاب المدارس، ومبادرة "لا للمخدرات...حياتك تهمنا".

ونظم بيت سنهور المدينة ندوة بعنوان المحافظة على مياه النيل، والتوفير في استهلاك المياه وعدم تلوثه الماء، واتباع طرق الري الحديثة والإقلاع عن الطريقة القديمة "الري بالغمر "لانها مهدرة للمياه.



الحضور في المحاضرة عن مشكلات المراهقة



تدريب للشباب والفتيات



جاانب من ورش العمل بقصور الثقافة



محاضرة عن مشكلات المراهقة



ندوة عن اهمية نهر النيل والحفاظ على المياه