اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 يناير 2023 12:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء وحدة طب أسرة ومجمع خدمات فى جزيرة ببا

الجمعة، 20 يناير 2023 12:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء وحدة طب أسرة ومجمع خدمات فى جزيرة ببا وحدة طب الأسرة
بنى سويف- هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد قرية جزيرة ببا التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تشمل مركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف.

وقال مدحت صلاح، رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، إنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء المجمع الخدمى والذى تم تنفيذه ضمن 6 مجمعات خدمية بالقرى الأم، مشيرا إلى تنفيذ مشروع إنشاء مجمع جزيرة ببا الزراعى، والذى يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالمجلس القروى وتوابعه.
 
وأضاف مدحت صلاح، لـ"اليوم السابع"، أن القرية تشهد مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة، والتى يتم إنشاؤها طبقا لمعايير التأمين الصحى الشامل، تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.
 
وتابع مدحت صلاح أن قرى مركز ببا تشهد تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الصرف الصحى، والتى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصحى، وتشمل محطات صرف ومعالجة، إنشاء شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطة رفع، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة فى هذا المرفق الحيوى.

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

حياة كريمة

قرى حياة كريمة

مركز ببا

جزيرة ببا



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة تدعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال "وصل الخير 4".. فيديو

الخميس، 19 يناير 2023 11:12 ص

"تطوير الريف المصرى وحياة كريمة" ندوة ثقافية بقصر بهاء طاهر بالأقصر.. صور

الخميس، 19 يناير 2023 10:46 ص

قوافل حياة كريمة العلاجية تبدأ اليوم عملها بالكشف على أهالى قرى شلاتين

الخميس، 19 يناير 2023 08:00 ص

مشروعات حياة كريمة بالقليوبية تخرج للنور لخدمة أهالى شبين القناطر.. الانتهاء من إنشاء 7 مجمعات زراعية و8 أخرى خدمية.. تضم مركزا تكنولوجيا ووحدة محلية ومكتب بريد.. والمحافظ: تقارير أسبوعية للوقوف على نسب التنفيذ

الخميس، 19 يناير 2023 05:18 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة