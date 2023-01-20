حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء وحدة طب أسرة ومجمع خدمات فى جزيرة ببا

وقال مدحت صلاح، رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، إنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء المجمع الخدمى والذى تم تنفيذه ضمن 6 مجمعات خدمية بالقرى الأم، مشيرا إلى تنفيذ مشروع إنشاء مجمع جزيرة ببا الزراعى، والذى يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالمجلس القروى وتوابعه.

وأضاف مدحت صلاح، لـ"اليوم السابع"، أن القرية تشهد مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة، والتى يتم إنشاؤها طبقا لمعايير التأمين الصحى الشامل، تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

وتابع مدحت صلاح أن قرى مركز ببا تشهد تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الصرف الصحى، والتى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصحى، وتشمل محطات صرف ومعالجة، إنشاء شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطة رفع، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة فى هذا المرفق الحيوى.