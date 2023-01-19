اليوم السابع
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الخميس، 19 يناير 2023 12:17 ص
أكرم القصاص
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إقامة معارض أهلا رمضان بقرى حياة كريمة فى بنى سويف لتوفير السلع بأسعار مخفضة

الخميس، 19 يناير 2023 12:00 ص
إقامة معارض أهلا رمضان بقرى حياة كريمة فى بنى سويف لتوفير السلع بأسعار مخفضة معارض أهلا رمضان بقرى حياة كريمة
بنى سويف- هانى فتحى

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قال مدحت صلاح، رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، إنه تم تنفيذ عدد من المعارض داخل قرى حياة كريمة بالمركز ضمن أكثر من 40 معرضا للمواد الغذائية بكل المدن والمجالس القروية على مستوى المحافظة، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، والتى ستستمر حتى نهاية أبريل المقبل، بهدف زيادة المعروض من السلع، وخلق أسواق منافسة للقضاء على جشع بعض التجار.

وأضاف مدحت صلاح، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تسيير سيارات منافذ السلع المتنقلة، والتى تجوب قرى المركز وتتمركز بالأماكن الأكثر ازدحما بالمدن، بجانب تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق.
 
وأكد مدحت صلاح رئيس مدينة ببا أنه تمت إقامة معرض "أهلاً رمضان" لبيع السلع الغذائية بعدد من قرى المركز منها "صفط راشين، وطنسا بنى مالو، وهليه، وكوم الصعايدة" بأسعار تناسب جميع الفئات، ضمن عدد من المعارض يجرى إقامتها بالمدينة والقرى الأم "جزيرة ببا، قمبش الحمراء، طنسا، وهلية، صفط راشين، سدس"، بهدف توفير كل السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة، مشيرا إلى أنه الإعداد للتوسع فى تلك المعارض بدائرة المجالس القروية، والتى ستستمر إلى نهاية أبريل المقبل.

 


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