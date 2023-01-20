حبس 3 أشخاص 4 أيام لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات بالبحيرة

قررت نيابة مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حبس 3 أشخاص، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات وبحوزتهم 100 طربة لمخدر الحشيش.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام، ومديرية أمن البحيرة قد واصلت جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارتين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، وبحوزتهم "100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – عدد 3 هواتف محمولة".

وبتقنين الإجراءات واستهداف المتهمين، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام ، ومديرية أمن البحيرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارتين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير وبحوزتهم، و100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة".

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.