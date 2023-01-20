حبس عاطل شرق الإسكندرية لحيازته 100 طربة حشيش

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 100 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار به على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذ من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، تم تحرير المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وعلى صعيد آخر، استكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة من المتاجرين بالمواد المخدرة وهروب المتهم الثالث، حال مطاردتهم بمحافظة الإسكندرية)، ما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم الهارب، الذى سبق اتهامه فى العديد من القضايا "مخدرات وحيازة أسلحة نارية" بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لطريق مصر إسكندرية الزراعى بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وباستهداف المتهم الهارب بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أسفر عن مصرعه، وعُثر بجواره على (طبنجة – عدد من الطلقات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.