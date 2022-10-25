تجديد حبس شخصين لترهيبهما طلاب مدارس بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزه ثالث، تجديد حبس شخصين، يعملان فى مهنة "سايس" جراج خاص ولأحدهما معلومات جنائية، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة ترهيبهما طلاب مدارس بالإسكندرية باستخدامه عصا خشبية وكلب.

وتعود الواقعة حين أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى استغاثة مما يحدث أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، مُدعماً ببعض الصور الفوتوغرافية يظهر خلالها شخصان بحوزة أحدهما حيوان "كلب" والآخر عصا خشبية يقومان بترهيب طلبة المدرسة بالإضافة إلى التعدى عليهم.

على الفور فحصت الأجهزة الأمنية الصور، وتم تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بالمنشور المشار إليه عبر رجال شرطة قسم المنتزه ثالث، محل الواقعة، وبالضبط تبين أنهما "سايسان جراج" ولأحدهما له معلومات جنائية، وبحوزتهما «عصا خشبية، حيوان كلب» اللذان استخدموها فى ترهيب الطلاب.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وعللا ذلك لسابقة قيام طلبة المدرسة المشار إليها بإحداث تلفيات بالسيارات القائمين على حراستها والموجودة أمام الباب الخلفى للمدرسة حال قيامهم باللهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما إلى النيابة العامة التى أقرت حبسهما احتياطيا لاستكمال التحقيقات.