جامعة الأقصر تضع اللمسات النهائية بمبنى كلية الطب الجديد قبل افتتاحه العام المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

تجري جامعة الأقصر أعمال التجهيزات النهائية فى مبنى كلية الطب بمدينة طيبة الجديدة، وذلك تمهيداً لافتتاحه مطلع العام الدراسي المقبل لخدمة طلبة الكلية فى العام الجديد 2033/2024، حيث أجرى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بمبنى كلية الطب بطيبة، والذى تم افتتاحه مطلع العام الدراسي الجاري، حيث جاءت جولة رئيس الجامعة لمتابعة أعمال التجهيزات النهائية بالمبنى؛ استعدادًا لاستلامه، للعمل به، في العام الجامعي الجديد.

وشدد رئيس جامعة الأقصر على سرعة إنجاز فرش المبنى، كما وجه بتطوير المنطقة المحيطة بالمبنى، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، وتجهيز المبنى كبناء صديق للبيئة، يشار إلى أن مبنى كلية الطب الجديد تم افتتاحه مؤخرًا، ويتكون من ثلاثة طوابق، ويضم ثلاثة مدرجات، ويشتمل على معمل الاختبارات الإلكترونية الذي يضم 250 جهازاً.

وأكد الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، على أن كلية طب الأقصر تسعى لتخريج كوادر طبية متميزة تؤدي عملها على مستوى عالي من الجودة والكفاءة داخل المنظومة الطبية العالمية في الأقصر في المستقبل القريب، متمنيًا لهم عاماً أكاديمياً مليئاً بالأنشطة والنجاح على كافة المستويات، موضحًا أن الجامعة حريصة على تقديم كل الدعم للطلاب الجدد وتوفير كل ما يحتاجونه من أجل تهيئة المناخ المناسب لجميع الطلاب لتحقيق التفوق والتميز، لأنهم يؤدون أعظم رسالة إنسانية.

وكانت قد شهدت مستشفى حميات الأقصر، إجراء تدريب عملي لطلاب كلية الطب بجامعة الأقصر، من خلال المرور العملي على حالات الداخلي وعمل Group discussion لحالة jaundice لطلبة الكلية تحت إشراف أطباء المستشفى، حيث جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين جامعة الأقصر وهيئة الرعاية الصحية من خلال بروتوكول التعاون بين الطرفين، تحت رعاية رئيس الجامعة، والدكتور محمد شحات بدوى وكيل كلية الطب، وبحضور الدكتور محمد الرملي مدير عام المستشفى.