تنفيذ 1800 قرار إزالة وتطهير الترع وصيانتها والرد على 285 شكوى فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تشهد قرى مراكز محافظة كفر الشيخ أعمال تبطين وتأهيل الطرق، إضافة إلى المجهودات التى تقوم بها الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندس رزق مصطفى، إضافة لأعمال الموازنات والمناوبات التى تتم على جميع الترع بالمحافظة، لضمان عدالة توزيع المياه، ومتابعة وصول المياه لنهايات الترع، وحل مشاكل المنتفعين على الترع، ورصد ومتابعة تقدم الزراعات وحالتها واحتياجاتها المائية وذلك بالتنسيق بين إدارات الرى والزراعة على مستوى المحافظة، و أعمال حماية الشواطئ المطلة على ساحل البحر المتوسط.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم تأهيل ترعة الشاكرية وفرع البنوان والمفروزة الغربية وتأهيل ترع مرزوق وابشان والنظام بزمام الادارة العامة لرى شرق كفر الشيخ، وتأهيل خليج برمبال ، القويعة ، القشاش، سيدى جابر، وتأهيل ترع امتداد القصابى الجديدة، وجزء من القصابى الجديدهـ ، دليل الغنامية، الماكينة ضمن مبادرة حياة كريمة)، وترعة ادريجة وترعة عليوة وترعة سعفان تنفيذ الإدارة العامة لرى غرب كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين، كما تم تأهيل ترع الغامرية، السطح، أم دخان، الشابورة، محلة القصب ، المحيط الشرقى، شباس عمير، المحيط الغربى، حنس، دليل الغامرية، الخرابة، الكردى، وتأهيل ترع النقاش، شباس القبلية، منيل اسماعيل، أبو حمر، محرم ، وتأهيل ترع الحصفة ،كوم الوحال ، أبو مصطفى ، مخيزن ، الغابات ، الدرمللى ، العضمة ، الزكير ، التشوين ، كما تم تأهيل ترع سنهور ، لاصيفر ،الحصفة ، الوصلة اليمنى من مفتاح، و تأهيل ترع كوم الفراعين، نهاية ابطو ، الشباسية البحرية ،الكرادوة، وتأهيل ترع سنهور القديمة ، الشباسية القبلية ، الوصلة اليسرى من مفتاح ،المقطع ، وصلة قلين ،الشرقاية ، و تأهيل ترع الصفتى ، روينة ، الكردى ، صندلا ، الحناوى، وتأهيل ترع الكنيسة سيدى جامع، و تأهيل ترع مفتاح بسنهور الجديدة تأهيل ترع قبريط، وفوة، دراز، تحويلة فوة ، السعداء ، السالمية ،سنديون، وتأهيل ترعة جنابية سيدى سالم الشرقية تأهيل ترعة جاد الله تأهيل ترعة أريمون تأهيل ترع أم بركة ، يوسف أفندى، وصلة لاصيفر من أم بركة ، وتأهيل ترع الطراوى ، نحر كشك ، أبيوقا ، الجنابية اليمنى من البحر الصعيدى ،تنفيذ الإدارة العامة للمشروعات والتوسع الافقى بوسط الدلتا ، ضمن مبادرة حياة كريمة مرحلة ثانية، إضافة لتأهيل ترع كفر المرابعين وترعة فرع البنوان وترعة الشمارقة وترعة كوم الرز الجديدة وترع كوم الرز القديمة وتحويلة كوم الرز وترعة الشرفا زمام الادارة العامة لرى شرق كفر الشيخ ضمن مبادرة حياة كريمة مرحلة ثانية.

وأكد المهندس رزق مصطفى، مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تطهير وصيانة المجاري المائية بتكلفة اجمالية 51203974 جنيه وقدرها واحد وخمسون مليون ومائتان وثلاثة ألفا وتسعمائة وأربعة وسبعون جنيها، وجاري العمل فى إنشاء كوبرى حمولة 100 طن كيلو 34.550 وتم الانتهاء من الكوبرى كيلو 35.062 على ترعة ميت يزيد قبالة موقف كفر الشيخ وادارة المرور والكوبري الثاني على ترعة ميت يزيد امام موقف دسوق – اسكندرية، وتم عمل صيانة شاملة لمحطات صيانة الطوارئ (محطة المنشأة لعدد 2 وحدة تصرف 1م 3/ث الوحدة بزمام الإدارة العامة لرى غرب كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تمت متابعة أعمال حماية الشواطئ والمناطق المطلة على البحر المتوسط، جاري العمل بعملية حماية المنطقة شرق مصب مصرف الغربية الرئيسي، ىإزالة التعديات على المجاري المائية، وإزالة التعديات على المجارى المائية طبقاً للبرنامج الزمني للإزالات، حيث تمت إزالة 1800 قرار إزالة خلال هذا العام طبقا لقانون الرى والصرف رقم 147 لسنة 2021.

وقال المهندس رزق مصطفى، أما بالنسبة للردود على الشكاوى، سواء طلبات أعضاء مجلس النواب والمواطنين ، فيتم متابعة كافة الشكاوى الواردة من المواطنين و بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وشكاوى المحافظة، والوارد لنا من الوزارة حيث تم الرد على 285 شكوى خلال هذا العام ويتم حسم شكاوى نقص المياه أولاً بأول، كما تم تدريب العاملين، ومديري العموم الري والتوجيه المائي والتوسع والزراعة ومندوبى البنوك بشأن تأهيل المساقي الخصوصية وتطبيق نظم الري الحديث.



اعمال تطهير الترع بقرى كفر الشيخ



الاعمال الجارية للتبطين



الترع عقب تبطينها



الترع عقب التبطين



ترع تم تطهيرها



تطهير الترع بكفر الشيخ



تطهير الترع من ورد النيل



جانب من اعمال التبطين



جانب من اعمال التطهير بالترع



جانب من اعمال التطهير_1



جانب من اعمال تبطين الترع



جانب من المتابعة لاعمال التبطين



جانب من انشاءات الكباري



جانب من تطهير الترع والمصرف