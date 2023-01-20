ترامب يطالب بسجن صحفيين أمريكيين بسبب قضية الإجهاض.. اعرف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الى سجن صحفيين نشروا مسودة راي مسربة تظهر ان المحكمة العليا الامريكية على وشك الغاء حكم قضية رو ضد وايد التي أدت الى حظر الإجهاض في امريكا.

في يونيو الماضي نشر مراسلو مجلة بوليتيكو جوش جيرستين وألكسندر وارد تقريرًا ضخمًا حول مسودة رأي صاغها قاضي المحكمة العليا الامريكية صموئيل أليتو من شأنها أن تلغي حكم الإجهاض في القضية التاريخية.

ووفقا لصحيفة ذا هيل، اجرت المحكمة تحقيقا للكشف عن مصدر تسريب المسودة ونشرت المحكمة يوم الخميس تقريرا يتضمن تفاصيل التحقيق، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من تحديد مصدر التسريب إلى بوليتيكو.

وكتب ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الذي يمتلكه Truth Social: "لن يكتشفوا ذلك أبدًا ، ومن المهم أن يفعلوا ذلك ولذا ، اذهب إلى المراسل واسأله من هو. إذا لم تحصل على الجواب ، ضعهم في السجن حتى يتم الرد ويمكنك إضافة المحرر والناشر إلى القائمة "

في الأيام التي أعقبت تقرير بوليتيكو ، أعرب الجمهوريون في الكونجرس وشخصيات إعلامية محافظة عن غضبهم من تسريب الرأي قبل أن تصدر المحكمة قرارها الرسمي بشأن الأمر وطالبت بالعثور على المسؤول عن التسريب ومعاقبته.

واقترح ترامب سابقًا على المحكمة العليا "التوجه إلى المراسل" الذي نشر مسودة المذكرة في محاولة للعثور على مصدر التسريب.

وضمن محاولاته للتغلب على القرار،وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا في اغسطس من شأنه مساعدة النساء على السفر خارج الولاية لإجراء عمليات الإجهاض، والتأكد من امتثال مقدمي الرعاية الصحية للقانون الفيدرالي حتى لا تتأخر النساء في الحصول على الرعاية وتقدم الأبحاث وجمع البيانات بشأن هذه المسألة.