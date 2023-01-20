الانتهاء من وضع حديد تسليح كوبرى القنطرة الجديد وصبه بمدينة كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، الأعمال الجارية بكوبري القنطرة الجديد المقابل لإدارة المرور، من أعمال تسليح سقف كوبري كيلو 34.55 علي ترعة ميت يزيد حمولة 100 طن لحل مشكلة التكدس المروري داخل مدينة كفر الشيخ، وجارى العمل الآن في صب بلاطة كوبرى القنطرة الجديد أمام المرور.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لحل مشكلة المرور والزحام التي تشهدها منطقة موقف كفر الشيخ، إضافة إلى إنشاء المحار الجديدة التي تشهدها منطقة شرق وغرب العاصمة، للربط بينهما إضافة للحد من التكدس المروري الذي كانت تشهده وسط المحافظة.

وتم إنشاء كوبري المرور الجديد، لتحويل طريق الصوالحة لاتجاه واحد للمتجهين من مدينة كفر الشيخ المحلة الكبرى ومراكز بيلا والحامول وبلطيم، وطريق أبو الطيب اتجاه واحد للقادمين من بيلا والحامول والمحلة الكبرى، وقرى مركز كفر الشيخ.

ويأتي إنشاء الكوبري لحل مشكلة التكدس المروري الذي يشهدها موقف كفر الشيخ العمومي، ومنطقة القنطرة البيضاء والمدخل الشرقي للمحافظة، وحلا لتلك المشكلة، قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحويل طريق الصوالحة امتداد شارع عبد الهادي راضي، لاتجاه واحد للمتجهين من مدينة كفر الشيخ لرافد الطريق الدولي" المحلة كفر الشيخ"، والقرى مراكز كفر الشيخ والحامول وبلطيم وبيلا، وطريق أبو الطيب المطل على ترعة القنطرة للقادمين من تلك القرى والمراكز لداخل مدينة كفر الشيخ، وتم الانتهاء من رصف طريق الصوالحة وتوسعته.



اعمال صب كوبري القنطرة



الاعمال الجارية بالكوبري



الاعمال الجارية لصب كوبري القنطرة



جانب من الاعمال



صب بلاطة كوبري القنطرة الجديد امام المرو