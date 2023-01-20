المنيا تواصل أعمال تبطين وتأهيل الترع ضمن مبادرة حياة كريمة.. فيديو وصور

المنيا- حسن عبد الغفار





قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا عن أعمال تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا، ضمن مبادرة حياه كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، وبالتحديد فى الوصلة ببن قريتى ريدة وبنى أحمد، والتى أوشكت على الانتهاء فى الموعد الزمنى المحدد لها.

وتم الانتهاء من أكثر من 65% من أعمال التأهيل والتبطين بالترعة وأوشكت على الانتهاء، ويجرى العمل فى تطهير الترعة والعمل على إزالة الأحجار والحشائش استعدادا لأعمال التدبيش ثم الصبة الخرسانية ثم المحارة لتكتمل الترعة أمام القرتين لتحولهما إلى شكل جمالى ويحافظ على مياه الرى.

يذكر أن مديرية الرى بمحافظة المنيا قد أعلنت أن أعمال التأهيل والتبطين تجرى فى 784 كيلو مترا فى المرحلة الأولى والثانية على مستوى محافظة المنيا، وقد تجاوزت النسبة نحو 65% من أجمالى الأعمال التى تجرى فى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية حوالى 2 مليار و600 مليون جنيه.

يأتى ذلك المشروع ضمن مبادرة حياة كريمة التى تشهدها محافظة المنيا والتى يجرى فيها العمل فى 192 قرية و757 تابعا لها فى 5 مراكز هى ملوى وديرمواس وأبو قرقاص ومغاغة والعدوة بتكلفة نحو 23 مليار جنيه.