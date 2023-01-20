وأوضح بيسكوف، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أنه سيتم تلبية مطالب روسيا بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أنه كلما أسرع النظام الأوكراني في إظهار استعداده لمراعاة مطالب روسيا، كلما انتهى كل شيء في أقرب وقت، وكلما أسرع الشعب الأوكراني في التعافي من المأساة، التي تسبب فيها نظام كييف.

وأشار إلى روسيا أصبحت تمثل مشكلة كبيرة اليوم بالنسبة إلى زيلينسكي، لافتا إلى أن زيلينسكي يفضل عدم وجود روسيا ولا بوتين، ويجب عليه أن يدرك أن روسيا وبوتين سيظلان موجودين وسيظل الأمر كذلك دون حلول.

وفي سياق آخر، اعتبرت السفارة الروسية في واشنطن، أن خطط الولايات المتحدة الأمريكية تحويل الأصول الروسية إلى أوكرانيا، هي إخضاع العدالة لخدمة مصالح أمريكا، بزعم الحرب ضد ما يسمى بالتهديد الروسي ومن أجل دعم نظام كييف.

يأتي ذلك ردا على تصريحات المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية، أندرو آدامز، بشأن توقعه إرسال واشنطن الأصول المصادرة الخاصة برجال الأعمال الروسي لمساعدة كييف.