وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية لوسائل الإعلام اليوم : "العامان الماضيان - من رئاسة بايدن - على الرغم من الآمال الأولية المترددة المرتبطة بقمة جنيف، كانتا سيئة للغاية بالنسبة لعلاقاتنا الثنائية. العلاقات الثنائية، للأسف، ربما تكون الآن في أدنى مستوياتها على الإطلاق". ومن وجهة نظره "لا أمل في تحسن في المستقبل المنظور".

وتولى جو بايدن ، الرئيس 46 للولايات المتحدة منصبه في 20 يناير 2021. وكان أول لقاء له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في 16 يونيو 2021، وتحدثا عبر الهاتف عدة مرات منذ ذلك الحين. وفي نوفمبر 2022، قال بيسكوف إن اجتماع قمة آخر ليس على جدول الأعمال في الوقت الحالي.