القوات العراقية تقتل إرهابيين من داعش وتعثر على متفجرات وأسلحة فى كركوك

وكالات

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقية، اليوم الجمعة، مقتل اثنين من عصابات داعش الإرهابية وتفجير عدد من المضافات والعثور على مواد متفجرة وأسلحة خفيفة ومتوسطة في وادي زغيتون بمحافظة كركوك وسلسلة جبال حمرين في ديالى.

وذكر المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الإرهاب في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وخلال كمين محكم لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب أسفر عن قتل اثنين من عصابات داعش الإرهابية"، مبينا ، أنه "تم أيضا تفجير عدد من المضافات والعثور على مواد متفجرة وأسلحة خفيفة ومتوسطة في وادي زغيتون بمحافظة كركوك وسلسلة جبال حمرين في ديالى".