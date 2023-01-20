القبض على شخص وسيدة بتهمة سرقة سيارة فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من (أحد المواطنين) بتضرره من (أحد الأشخاص وبصحبته فتاة "لا يعلم بياناتهما")، لقيامهما بمغافلته والاستيلاء منه على سيارته وهاتفه المحمول، حال توصيلهما بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - ربة منزل - مقيمان بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة الثانية الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بأنهما عقب إستقلالهما السيارة صحبة المُبلغ إكتشفا أنه فى حالة عدم إتزان ، فإختمر فى ذهنهما إنزال المجنى عليه من السيارة بدعوى تولى الأول قيادة السيارة وتحصلا منه على هاتفه المحمول من داخل السيارة المشار إليها، ولاذا بالفرار، وقد تم بإرشاد الأول إعادة السيارة المُبلغ بسرقتها ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.