العناية بالأسنان بعد سن الـ 30.. حافظ على صحة فمك

كتبت إيناس البنا

حالة أسنانك ولثتك تتناسب طرديًا مع عمرك، فيجب العناية بصحة الفم والأسنان طوال فترات عمرك خاصة بعد تخطى عمر ال30، فالحفاظ على أسنانك ولثتك في حالة جيدة مع تقدمك في العمر أمر حيوي بشكل متزايد.

فيما يلي بعض مشكلات الأسنان المدرجة التي يجب معالجتها قبل بلوغ سن الثلاثين وفقا لموقع " onlymyhealth"

تسوس الأسنان



يمكن أن يحدث فقدان الأسنان بشكل طبيعي مع تقدم العمر، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا بسبب أشياء مثل سوء التغذية ، وسوء النظافة، والضغط العاطفي، إذا لم يكن لديك أي مشاكل مع تسوس الأسنان في الماضي ، فلا تتفاجأ إذا بدأت في ملاحظة أعراض تسوس الأسنان مع تقدمك في السن بسبب الضعف الطبيعي لمينا الأسنان.

عندما تصل إلى عمر الـ 30، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو سحب أي حشوات قديمة، يمكن أن تنمو التجاويف بسهولة بالقرب من جذر السن أو في الفراغات بين الحشوات، إذا لم يتم التعامل معها على الفور ، فقد تتسبب في فقدان الأسنان وحتى تكون بمثابة بوابة لاضطرابات اللثة الأخرى بما في ذلك التهاب اللثة، يمكن أن يساهم عدم الانتباه لروتين نظافة الفم ، وخاصة التنظيف غير السليم بالفرشاة وقلة استخدام الخيط ، في تآكل الأسنان.

الأسنان والتوتر

لا أحد محصن ضد الإجهاد، ولكن حتى وقت قريب، لم يفهم أحد أن له تأثيرًا أيضًا على صحة الفم، حتى إذا كنت تعتقد أنك تتعامل مع التوتر والمواقف الصعبة بشكل جيد، فمن المحتمل أن يتم التعبير عن الكثير من قلقك في فكك، والذي سوف ينقبض ويضيق ، مما يؤدي إلى الطحن والصرير، وفي الوقت نفسه، فإن أسنانك لديها الكثير من العمل للقيام به.

طحن الأسنان اللاإرادي



إن صحة أسنانك ليست استثناءً من القاعدة القائلة بأن التوتر هو السبب الجذري للعديد من المشكلات الصحية، يمكن أن يضر روتين صحة الفم وقد يكون السبب الجذري لمشاكل صحية أخرى بما في ذلك مرض السكري وأمراض اللثة وجفاف الفم وقروح الفم وحتى سرطان الفم.

أصبح الأشخاص في الثلاثينيات من العمر أكثر عرضة لهذه الأمراض نتيجة لسلوكيات نظافة الفم السيئة مثل التدخين، ومضغ التبغ، والاستهلاك المفرط للكافيين ، ومستويات عالية من التوتر في العمل، وعدم كفاية تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط.

عندما تُترك دون علاج، يمكن أن تؤدي حالات الأسنان المرتبطة بالتوتر مثل صرير الأسنان إلى عواقب وخيمة ، بما في ذلك الفشل المبكر للأسنان الدائمة وزيادة حساسية الأسنان.

مينا ملتوية

بمجرد أن تصل إلى الثلاثينيات من العمر ، لم يعد وجود أسنان ملتوية أمرًا محببًا وسيتطلب خدمات طبيب الأسنان، مع اقترابك من منتصف العمر، تتسبب التغييرات الطفيفة في خط الفك في أن تصبح ابتسامتك التي كانت ذات يوم مثالية في فوضى مختلطة، هذه مشكلة أسنان مزعجة لأنها تجعل العناية بالفم أكثر صعوبة ويمكن أن تسرع تسوس الأسنان.

يتلاشى مينا الأسنان وقد يتضرر العظم والأنسجة التي تثبت الأسنان بسبب عدم محاذاة الأسنان بشكل صحيح ، وبالتالي فهذه مشكلة.

من المرجح أيضًا أن يصاب الأشخاص بعد سن الثلاثين بأمراض اللثة وفقدان الأسنان.

إذا كنت تبحث عن تقنيات لتسوية أسنانك ، فإن تقويم الأسنان يمكن أن يعالج بشكل فعال تشوهات الأسنان ويقدم لك ابتسامة سعيدة.

إذا كنت تدخن السجائر، فعليك التوقف عنها أو الإقلاع عنها تمامًا.

لم تعد منتجات تبييض الأسنان فعالة كما كانت من قبل، ولا تزال المشروبات مثل القهوة والشاي تلطخ الأسنان.

يمكن لنظافة الأسنان المناسبة، بما في ذلك التنظيف بالفرشاة والخيط والشطف، أن تعالج المشكلة.

يمكن علاج الأسنان التي يتغير لونها عن طريق التلوين عن طريق وضع مادة كيميائية مبيضة على المينا.

عند استخدام التبييض القوي، سيضع أخصائي الأسنان جلًا مبيضًا يتم تشغيله بالضوء. يتسبب في تبييض الأسنان بشكل كبير في فترة زمنية أقصر.

تشكيل التجويف

نصائح للعناية بالأسنان في الثلاثينيات



على الرغم من أن التسوس يمكن أن يحدث لأي شخص في أي وقت ، فإن معظم الناس يحصلون على أول تسوس قبل بلوغهم سن الثلاثين، يسبب تسوس الأسنان ، المعروف أيضًا باسم تسوس الأسنان ، تلونًا وألمًا في الأسنان عندما تتآكل بكتيريا الفم في ميناها الواقية أو تخترق جذورها. حتى لو حرصت على تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الأكل ، فإن البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان تظل ملتصقة بالمينا.