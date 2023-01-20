اليوم السابع
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العثور على جثة عامل بها طلقات نارية بقنا

الجمعة، 20 يناير 2023 10:46 ص
العثور على جثة عامل بها طلقات نارية بقنا امن قنا
قنا صابر سعيد

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عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الجمعة، على جثة  عامل بها طلقات نارية بمركز دشنا، شمالي قنا، وتكثف من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

 تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة عبد الشافي.ج، 32 عاما، بها طلقات نارية بقرية الديبات بالسمطا بمركز دشنا، وانتقلت قوة أمنية إلي موقع الحادثة وجاري التحري حول الواقعة وكشف الملابسات وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

 تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.


 


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