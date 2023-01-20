الصرف الصحى بالإسكندرية: بحث سبل التحول الرقمى فى جميع الأعمال

الإسكندرية: جاكلين منير

عقد اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إجتماعاً موسعاً مع مختلف قطاعات الشركة لبحث سبل التحول الرقمي في جميع الأعمال بالشركة.

وأوضح نافع، إن الشركة تولي اهتمامًا بتطوير وتحسين الأعمال والسعي لتحقيق الربط الكامل بين مختلف قطاعات الشركة بشكل إلكتروني، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات مهمة نحو التحول الرقمي وميكنة جميع الأعمال.

وأشار إلي بدء إطلاق خطة العمل لإعداد قواعد البيانات ورقمنتها وتحديد الاحتياجات من الأجهزة والمعدات وميكنة نظم العمل وتوفير البرامج والحلول التكنولوجية وميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تقديم الدعم الفني والتقني والمؤسسي للمنظومة.

وناقش الحضور البرامج المتاحة الحالية التي يتم العمل بها بقطاعات الموارد البشرية والمالية والتجارية وكيفية الإستفادة منها ودمجها مع المنظومة وسبل الربط مع القطاعات بمختلف مناطق الإسكندرية، والربط بين غرفة العمليات وقطاعات التخطيط والمشروعات والتأمين الفني.

وأكد نافع علي أهمية التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الربط مع الجهاز الإداري للدولة بخلاف تسهيل الإدارة والمراقبة لكافة الأعمال الداخلية وتعزيز قيم الشفافية.