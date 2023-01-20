اليوم السابع
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الداخلية: استشهاد شرطى فى مطاردة لعناصر شديدة الخطورة بالإسكندرية

الجمعة، 20 يناير 2023 11:07 ص
الداخلية: استشهاد شرطى فى مطاردة لعناصر شديدة الخطورة بالإسكندرية حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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استشهد أحد أفراد الشرطة أثناء مطاردة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالإسكندرية وتم ضبط إثنين، فى إطار متابعة نشاط (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من تجار المواد المخدرة بمحافظة الدقهلي ، والصادر ضدهم العديد من الأحكام القضائية فى عدد من القضايا أبرزها "مخدرات - سلاح نارى") .
 
أمكن تحديد مكان تواجدهم بمحافظة الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وخلال مطاردتهم بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات، مما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وضبط إثنين من المتهمين، وهروب المتهم الثالث . 
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.
 
 
 

الداخلية

شهداء للشرطة

هاربون من الاحكام

الاسكندرية



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