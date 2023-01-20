الداخلية تضبط مواد مخدرة بقيمة 1.4 مليون جنيه فى حملة مكبرة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن البحيرة

ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارتين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير .. وبحوزتهم ( 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – عدد 3 هواتف محمولة).

جانب من المضبوطات

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور .. وبحوزته (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) حال تواجده بمنطقة سكنه .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته (4 اسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام - 330 قرص مخدر لعقار "كبتاجون"- مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - سلاح أبيض - عدد 2 ميزان حساس).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة قويسنا .. وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين - الحشيش" - مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض).

مديرية أمن الغربية

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة أول طنطا .. وبحوزته (كمية لمخدر "الهيروين"- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا .. وبحوزته (كمية لمخدر "الهيروين"- مبلغ مالى).

منطقة السحر والجمال

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ( 1,400,000) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.