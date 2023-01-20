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الحكومة تنفى تداول قائمة أسعار مجموعات الدعم المدرسية للفصل الدراسى الثانى

الجمعة، 20 يناير 2023 11:41 ص
الحكومة تنفى تداول قائمة أسعار مجموعات الدعم المدرسية للفصل الدراسى الثانى انفوجراف الحكومة
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن تداول قائمة بأسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022/2023، تواصل المركز  مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة للإعلان عن أسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022/2023، مُشددةً على أن الوزارة لم تعلن عن أي تفاصيل بهذا الشأن، ولا تزال بصدد مناقشة مختلف المقترحات بشأن آليات تفعيل وتنفيذ مجموعات الدعم المدرسية خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات، وذلك لضمان تنفيذها وفقًا لمعايير الجودة التعليمية، كأحد خطط الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل وآليات عقد مجموعات الدعم المدرسية بشكل رسمي فور الانتهاء من تحديدها، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وفي سياق متصل، سيتم تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم، وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، فيما سيتم تنفيذ مجموعات الدعم المدرسية لطلاب صفوف النقل داخل المدارس.

 

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الفصل الدراسي الثاني

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

التعليم

خليك واعى

الحكومة



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