التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق المرحلة الـ17 من قوافل "ستر وعافية " بالفيوم

كتب محمود العمرى

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم المرحلة السابعة عشر من قوافل "ستر وعافية " لأهالي قرية الحامولي وتوابعها بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وذلك بمشاركة أكثر من ١٣ كيان من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لعدد يتخطي ١٥ ألف مستفيد من خلال ٢٠٠٠ متطوع.

يأتي تنفيذ قوافل " ستر وعافية" تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إستحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر إحتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم، وكذلك للتخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة الإقتصادية العالمية.

حيث تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية و الضغط والسكر ، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، بالإضافة إلي حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الاسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.



و تتضمن القافلة أيضاً منفذ لتوزيع مواد غذائية ولحوم و بطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف ، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة للمواطنين.



علاوةً علي ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الإقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات اخري لأهالي الفيوم، والمساعدة في فك كرب عدد من الغارمات، ونشر ثقافة التطوع من خلال التدريب ودمج المتطوعين وإشراكهم في الانشطة ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع.، بالإضافة الي مساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة اذرع، وتسليم عدد من الكراسي المتحركة لذوي الهمم.



مع استمرار حملات طرق الابواب علي الأسر الاولي بالرعاية من كبار السن وذوي الهمم في قرية الحامولي وتوابعها في اطار مبادرة خيرك سابق لكيانات التحالف والتي تعتبر اكبر حملة اطعام.

وفي اطار قوافل ستر وعافية اليوم بمحافظة الفيوم تم افتتاح عيادات وحضانات تنفيذ وتجهيز مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية لخدمة اهالي الوحدة المحلية بالنزلة وتوابعها بتكلفة تتخطي 5 ملايين جنية لخدمة أهالي القرية. كما شاركت جمعية الاورمان دد من وصلات المياه النظيفة بقرية الحامولي لعددٍ من الأسر .وسيتم في اطار القافلة تفقد مركز الاستدامة وتدريب الحرف اليدوية والتراثية بقرية دار السلام من خلال مؤسسة صناع الخير، كما قامت قوافل المبادرة بتوزيع اكثر من 70 ألف لحاف لأهالي مركز يوسف الصديق، وتقديم أكثر من 500 وجبة ساخنة واكثر من ٣٦٠٠ كرتونة مواد غذائية تم توزيعها ضمن القافلة بقرية الحامولي في مركز يوسف الصديق.



شارك في القافلة ١٣ كيان من كيانات التحالف وهم (جمعية رسالة - جمعية الاورمان - مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة صناع الحياة - مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية - بنك الطعام المصري - مؤسسة ابوالعينين الخيرية - مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية - مؤسسة راعي مصر - مؤسسة بهية - الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة) بمشاركة أكثر من 2000 متطوع.



التحالف الوطنى للعمل الأهلى



جانب من قوافل العمل الأهلى



جانب من قوافل التحالف الوطنى للعمل الأهلى



على هامش الفعاليات اليوم



التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق المرحلة السابعة عشر من قوافل ستر وعافية بالفيوم



التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق المرحلة السابعة عشر من قوافل ستر وعافية







