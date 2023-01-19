اليوم السابع
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الخميس، 19 يناير 2023 09:32 م
أكرم القصاص
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نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد أعمال قافلة طبية بمستشفى الخارجة

الخميس، 19 يناير 2023 09:18 م
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد أعمال قافلة طبية بمستشفى الخارجة نائب المحافظ خلال الجولة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تفقدت حنان مجدى نائب محافظ الوادي الجديد، أعمال القافلة الطبية التى استقبلتها المحافظة، اليوم الخميس، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، وجمعية مسجد دكتور مصطفى محمود، والتي تقدم خدمات الكشف وإجراء العمليات الجراحية على مدار أربعة أيام بمركزى الخارجة وباريس، يرافقها محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي وهاني عبد الرازق المدير التنفيذي للجمعية.
 
والتقت نائب المحافظ مع أعضاء الفريق الطبي للقافلة بمستشفى الخارجة التخصصي؛ للاطمئنان على توافر كافة التجهيزات اللازمة لأداء الخدمة، معربًة عن خالص التقدير لأعضاء الفريق والقائمين على الجمعية لجهودهم المتواصلة في دعم العمل الأهلي والخيري بالمحافظة.
 
كما وجهت بالتنسيق مع متطوعي جمعية الهلال الأحمر؛ لتيسير إجراءات الحجز والكشف ومساعدة المرضى، وكذلك توفير مقاعد كافية لانتظار الحالات المرضية أمام العيادات.

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