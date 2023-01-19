نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد أعمال قافلة طبية بمستشفى الخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تفقدت حنان مجدى نائب محافظ الوادي الجديد ، أعمال القافلة الطبية التى استقبلتها المحافظة، اليوم الخميس، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، وجمعية مسجد دكتور مصطفى محمود، والتي تقدم خدمات الكشف وإجراء العمليات الجراحية على مدار أربعة أيام بمركزى الخارجة وباريس، يرافقها محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي وهاني عبد الرازق المدير التنفيذي للجمعية.

والتقت نائب المحافظ مع أعضاء الفريق الطبي للقافلة بمستشفى الخارجة التخصصي؛ للاطمئنان على توافر كافة التجهيزات اللازمة لأداء الخدمة، معربًة عن خالص التقدير لأعضاء الفريق والقائمين على الجمعية لجهودهم المتواصلة في دعم العمل الأهلي والخيري بالمحافظة.

كما وجهت بالتنسيق مع متطوعي جمعية الهلال الأحمر؛ لتيسير إجراءات الحجز والكشف ومساعدة المرضى، وكذلك توفير مقاعد كافية لانتظار الحالات المرضية أمام العيادات.