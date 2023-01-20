وقالت الصحيفة تحت عنوان "السيسي يشيد بمستوى إعداد طلبة الكلية الحربية المستجدين"، أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، صرح بأن الرئيس شارك طلبة الكلية خلال تنفيذهم عددا من الأنشطة والتدريبات التي يتم تدريب الطلبة المستجدين بالأكاديمية والكليات العسكرية عليها بشكل يومي بمقر الكلية الحربية، حيث اشتملت الأنشطة على عدد من التمارين الرياضية التي يتم تنفيذها بطابور اللياقة لمختلف الألعاب التي تسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة في أعلى مستوياتها.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي شاهد أيضا عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة والتي أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة المستجدين من ثقة بالنفس ومستوى انضباط راقي خلال فترة الإعداد العسكري.