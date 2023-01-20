اليوم السابع
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الجمعة، 20 يناير 2023 06:06 ص
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الأمم المتحدة تعقد اجتماعا بشأن حرب كييف ضد سكان دونباس

الجمعة، 20 يناير 2023 06:00 ص
الأمم المتحدة تعقد اجتماعا بشأن حرب كييف ضد سكان دونباس الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلنت الأمم المتحدة عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، حول موضوع الحرب التي تشنها كييف ضد سكان دونباس منذ 2014، بمبادرة من روسيا.

وسيتناول الاجتماع الذي يبدأ الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك موضوع "الحرب المنهجية لأوكرانيا ضد سكان دونباس: في عام 2014 وما بعده".

وبحسب النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، فإن الاجتماع سيحضره الصحفي الإسباني إنريكي ريفويو، وخبير القانون الدولي من فرنسا أرنو ديفيل والناشطة الاجتماعية من دونيتسك، مايا بيروغوفا.

بالإضافة إلى المتحدثين، سيتحدث في الاجتماع الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، ووفقا له، خلال الاجتماع تخطط البعثة الدائمة لروسيا، للحديث عن كيفية بقاء السكان المدنيين في دونباس تحت القصف منذ عام 2014، وما الذي يسعى إليه شعب دونيتسك وكيف حققوا ذلك.

وفى رأيه، سيكون من المفيد للغاية لجميع الدول، وقبل كل شيء بالنسبة للأعضاء الجدد في مجلس الأمن، وكذلك لجميع المهتمين، التعرف "بشكل مباشر" على شهادات شهود العيان والصحفيين الأجانب، والباحثين الذين زاروا دونباس.

وبحسب البعثة الروسية الدائمة، يهدف الحدث إلى تزويد المشاركين بتحليل شامل للخلفية والأسباب الجذرية والمسار والحالة الراهنة للحرب المنهجية لنظام كييف ضد شعب دونباس.

وقالت البعثة الروسية: "بينما تروج وسائل الإعلام الغربية لصورة مشوهة تتسم بالتضليل والأخبار الكاذبة، سيستمع المشاركون إلى آراء علماء السياسة والصحفيين والمواطنين الأصليين في دونباس، الذين واجهوا بشكل مباشر الواقع القاسي لحياة السكان المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ودوافعهما وتطلعاتهما الحقيقية".

وتشير البعثة الروسية، إلى أن التعرف على الأسباب الجذرية للصراع من خلال التحليل المباشر، هو المفتاح لفهم أسباب وأهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة.


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