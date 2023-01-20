اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 يناير 2023 01:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: ما زلنا فى فصل الشتاء ويجب عدم الانخداع بالارتفاع المؤقت فى الحرارة

الجمعة، 20 يناير 2023 01:00 ص
الأرصاد: ما زلنا فى فصل الشتاء ويجب عدم الانخداع بالارتفاع المؤقت فى الحرارة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الاستقرار فى الأحوال الجوية والارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال ساعات النهار، مع استمرار الأجواء الباردة ليلا وخلال الصباح الباكر .

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخى الحذر، خاصة أننا ما زلنا فى فصل الشتاء ويجب عدم الاغترار بهذا الارتفاع الطفيف والمؤقت فى درجات الحرارة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة