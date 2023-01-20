جاء ذلك خلال المباحثات الهاتفية التي أجراها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدى، اليوم /الجمعة/، مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أكدا خلالها قوة علاقات الشراكة بين البلدين الصديقين والاستمرار في تطوير التعاون وتعزيز التنسيق.



وبحث الصفدي وبيربوك التعاون القائم بين الأردن وألمانيا في المجالات الاقتصادية والتنموية والدفاعية، وآفاق توسعة هذا التعاون.

وثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن لمساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتعامل مع تبعات الأزمات الإقليمية والاقتصادية والديمغرافية والأمنية.



وبحث الوزيران العديد من القضايا الإقليمية والدولية تقدمتها القضية الفلسطينية، وشملت الأزمة السورية والأزمة الأوكرانية.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق ثنائياً وعبر مجموعة ميونخ في جهودهما إعادة إطلاق العملية السلمية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

كما اتفقا على اللقاء الشهر القادم في ميونخ على هامش مؤتمر ميونخ للأمن استكمالاً لمحادثاتهما، وفي سياق عملية التشاور والتنسيق المتواصلة بينهما.