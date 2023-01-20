إيمانويل ماكرون: نحتاج تخصيص 400 مليار يورو للإنفاق العسكرى

كتب أحمد عرفة

ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة أمام جيش بلاده، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، حيث طرح إيمانويل ماكرون خطة جديدة لزيادة الإنفاق العسكري.

وقال الرئيس الفرنسي، خلال كلمته إنه "علينا العمل للتصدي للتنظيمات الإرهابية"، موضحا أن الحرب في أوكرانيا أكبر خطر على أوروبا.

وتابع إيمانويل ماكرون، أن حرب أوكرانيا غيرت الاستراتيجيات العسكرية، مستطردا: نسعى لتحديث الجيش الفرنسي للدفاع عن بلادنا.

وقال الرئيس الفرنسي: نواجه صراعات حادة وغير مسبوقة في أوروبا، وطرحنا خطة لزيادة الإنفاق العسكري وتحديث الجيش، متابعا: علينا العمل على التصدى للتنظيمات الإرهابية ومنعها من شن هجمات.

وأضاف الرئيس الفرنسى: "نحتاج تخصيص 400 مليار يورو للإنفاق العسكري، وعلينا أن نكون جاهزين لحروب أشد قسوة، وننسق التعاون مع مصر والإمارات واليونان".

وفى وقت سابق، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم إنه يأمل فى أن تكون الاحتجاجات ضد مشروع نظام التقاعد الجديد خالية من الفوضى والعنف، بحسب سكاى نيوز.

ودخلت القطاعات الحيوية فى فرنسا، فى إضراب واسع مع توقف القطارات وإغلاق المدارس، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد.