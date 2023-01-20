إصابة 6 أشخاص فى سقوط سيارة بمصرف مائى بالمنوفية

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، يفيد من إصابة 6 أشخاص وذلك إثر سقوط سيارة بمصرف مائى على ترعة بقرية إن خنان التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت كشفت الداخلية ملابسات تداول منشور وصورة على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن سقوط سيارة بحفرة بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة. بالفحص تم تحديد السيارة واستدعاء مالكها، حيث أفاد بسقوط سيارته الملاكى بمنطقة أعمال حفر بعمق (2 متر) لأعمال صرف صحى تقوم بها إحدى الشركات بسبب غمر المياه الحفرة أثناء الأمطار وذلك بدون إصابات.. وتعهدت الشركة بالإصلاح وعدم رغبته فى إتخاذ إجراء قانونى.