إصابة 14 شخصا إثر انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى فى المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، اخطارا يفيد انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى، تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين جروح وسحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وكسور.

وأفادت التحريات الأولية أن جميع المصابين يقيمون بقرية تونا الجبل وكانوا في طريق عودتهم إلي منازلهم عائدين من عملهم داخل مزرعة بالطريق الصحراوي الغربي.

وانتقل رجال إدارة المرور، لإزالة آثار الحادث، الذي وقع بسبب انفجار أحد إطارات السيارة الربع نقل التي تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.