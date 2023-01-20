أعمال تطوير حضارى فى منطقة اللسان برأس البر.. صور

دمياط معتز الشربينى

تشهد منطقة اللسان برأس البر أعمال تطوير وتجميل وفقًا لعدة معايير تتناسب مع طبيعة الموقع و الموارد والإمكانات المتوفرة .

وتتضمن الخطة إحلال وتطوير الممشى والذى تعرض لتهالك اجزاؤه وخطورته الداهمة، وإنشاء مدرجات وساحات انتظار السيارات ومسار للدراجات ومنطقة للمطاعم والكافيتريات، وفى هذا السياق، ناقشت "المحافظ " محاور التنفيذ والبدء فى رصف طريق صف 4 وإعادة تخطيطه باعتباره محور مرورى هام مؤدى لمنطقة اللسان، وبإعداد دراسة تشمل مراحل التنفيذ وخطة زمنية محددة تتضمن نهو تلك الأعمال، والخروج بمشروع جديد للتنسيق الحضارى بالمدينه ويحقق الاستغلال الأمثل لموقع المنطقة واطلالتها على البحر .

ومن جانبها أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة ميدانية إلى مدينة رأس البر تابعت خلالها الأعمال الأولية لتطوير منطقة اللسان ، حيث اطلعت على خطة التنفيذ تتضمن مراحل مختلفة والتى بدأت بالساحة الخلفية للممشى لإنشاء ساحات ومسرح ومدرجات ومسار للدراجات ومنطقة للمطاعم والكافيتريات وأيضًا تنسيق الموقع وإعادة تخطيط شارع رصف 4 ورصف الشوارع المتفرعة منه ببلاطات الانترلوك لخلق محاور جديدة بالمنطقة..

وفى سياق متصل، بحثت "محافظ دمياط " محاور الخطة التى ستتضمن أيضًا تطوير ممشى اللسان الذى تعرض لتهالك أجزاء منه مما أدى إلى وصول حالته إلى حد الخطورة الداهمة، وعلى هذا الصعيد أكدت " المحافظ " على تطويره وفقًا لرؤية محددة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموقع المباشر على شاطئ البحر، كما أكدت خلال الزيارة على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد نظرا لأهمية تلك المنطقة مع مراعاة التنفيذ طبقًا للمواصفات المطلوبة للخروج بمشروع تنسيق حضارى جديد يتناسب مع أهمية هذا الممشى السياحى الهام بالمدينة.

يذكر أن منطقة اللسان برأس البر من اشهر المناطق السياحية التي يقبل عليها رواد المصيف صيفا وشتاء وهي منطقة التقاء البحر بالنهر والتي ورد ذكرها بالقرآن الكريم وهى ممشى مجاني يتسع من بداية الممشى الذي يطل على البحر الأبيض المتوسط حتي منطقة الفنار وتضم عدة محلات ومطاعم ويحرص أغلب الزوار على التقاط صور تذكارية بهذه المنطقة.



جانب من الأعمال



جانب من الأعمال



جانب من الأعمال