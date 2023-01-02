كتبت فاطمة خليل

فقر الدم هو حالة ناتجة عن انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء أو كمية الهيموجلوبين، مما يؤدي إلى انخفاض الأكسجين في الدم وهو اضطراب معقد يمكن أن يتطور بسبب مجموعة متنوعة من العوامل الطبية أو كأثر جانبي لأمراض أخرى، فى هذا التقرير نتعرف على 5 مشروبات لعلاج فقر الدم وزيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أسباب فقر الدم

عادةً ما يؤدي نقص فيتامين B-12 وحمض الفوليك أو الحديد إلى فقر الدم وتعتبر التصرفات الجينية أو اضطرابات الغدد الصماء (مجموعة من الأمراض التي تؤثر على هرمونات الجسم) من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى فقر الدم.

بعض التغييرات في النظام الغذائي يجب على مرضى فقر الدم إجراؤها

عندما يعاني الشخص من فقر الدم ، من الضروري تضمين الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين ب 12 في النظام الغذائي وتجنب الأطعمة مثل رقائق البطاطس والمخللات والأسماك وغيرها من الأطعمة الحامضة والتوابل والمالحة بطبيعتها. الفواكه والخضروات مثل الرمان وعنب الثعلب والبرتقال والتين والتفاح والسبانخ والبنجر والطماطم والكرنب يجب أن تدمج بانتظام في وجبات الطعام.

المكونات الغنية بالبروتين مثل البقول أو اللحوم (الدجاج ، لحم الضأن) والبذور مثل الحلبة والسمسم والكزبرة مفيدة لمرضى فقر الدم لأنها غنية بالحديد والعناصر الغذائية الهامة.

مشروبات لزيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم هي:

يجب تناول عصير الفواكه والخضراوات مثل الرمان والعنب والبرتقال والتين والتفاح.

اصنع العصائر بمكونات مثل السبانخ والبنجر والطماطم والكرنب لرفع مستويات الهيموجلوبين.

يمكن أيضًا مزج البذور مثل الحلبة والسمسم والكزبرة في العصائر لأنها مفيدة لمرضى فقر الدم لأنها غنية بالحديد والعناصر الغذائية الهامة.

عصير البرقوق هو مشروب نباتي رائع لرفع مستويات الهيموجلوبين.

دور فيتامين سي في النظام الغذائي لفقر الدم

من خلال تناول عصير الحمضيات أو الوجبات الأخرى الغنية بفيتامين سي في نفس الوقت مع الأنظمة الغذائية عالية الحديد، يمكنك تحسين قدرة الجسم على امتصاص الحديد.

يحتوي عصير البرتقال ومشروبات الحمضيات الأخرى على فيتامين سي الذي يحسن امتصاص الجسم للحديد الغذائي يعتبر البروكلي أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين سي.