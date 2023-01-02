36 مليار جنيه حجم الاستثمارات بمشروعات المنوفية خلال 8 سنوات.. اعرف التفاصيل

المنوفية – محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على حرصه منذ تولى حقيبة المحافظة على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة في مشروع الموازنة العامة للدولة من خلال وضع الرؤي والخطط التي تستهدف رضاء المواطن، حيث شهدت الاعوام الثلاثة الاخيرة مضاعفة حجم الاستثمارات مقارنة بالأعوام السابقة .

وأوضح محافظ المنوفية، فى بيان، أن حجم الإستثمارات فى المشروعات المنفذة بالمحافظة بلغ 36 مليار جنيه خلال الفترة من 2014/2023 مليار و820 مليون جنيه حجم الاستثمارات في العام الحالي، وذلك انطلاقا من الجمهورية الجديدة التي تشهدها مصر الحديثة للتحول الشامل نحو التطوير والبناء بشكل متكامل وسريع بمختلف المحافظات في كافة النواحي الحياتية من تحولات كبيرة وجذرية اقتصادية واجتماعية ووضع خطط للتنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأكد محافظ المنوفية، أن ذلك يأتى في إطار الجهود التنموية التي تنفذها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحداث تنمية شاملة بمختلف محافظات الجمهورية للارتقاء بمستوى الخدمات، وتقديم خدمة أفضل من أجل النهوض بحياة وبناء الإنسان المصري إلى الأفضل وعلى نحو شامل.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية بالقطاعات الخدمية في المحافظة خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 بلغت 36 مليار جنيه، لتطوير مشروعات البنية التحتية والاستثمارية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أنه قد بلغ جملة الاستثمارات خلال الفترة من 2022/2023 مليار و820 مليون جنيه .