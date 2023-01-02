مشروعات وزارة الزراعة × أرقام.. 350 ألف فدان فى مشروع مستقبل مصر الأبرز

كتبت ـ أسماء نصار

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى العديد من المشروعات الزراعية، على مدار عام، وأيضا تم استكمال عدد من المشروعات التنموية، وفى السطور التالية يستعرض "اليوم السابع" أهم المشروعات التى نفذتها وزارة الزراعة:

1- استكمال مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح فى المنطقة بتكلفة مبدئية 300 مليار جنيه.

2- 350 ألف فدان فى مشروع مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة.

3- الاستمرار فى مشروع تنمية الريف المصرى لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان

4- التوسع فى توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية.

5- استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج.

6- 26 صنف هجين تم استنباطها لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرى لـ10 محاصيل مختلفة.

7- تفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر.

8- تقدم كبير فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة من الأصناف الفاخرة.

9- تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الدواجن والألبان والأسماك و 7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة فى الأمن الغذائي.

10- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن والذرة .

11- تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي.

12- برنامج وطنى لرصد متبقيات المبيدات فى الخضر والفاكهه بالأسواق المحلية.

13- 40 معملا تم اعتمادها دوليا كمعامل مرجعية لفحص وتحليل المنتجات الزراعية.

14- إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للمعايير الدولية.

15- إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى نوفمبر الحالى بلغ حوالى 5 ملايين و615 ألفا و533 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 471 ألفا و595 طنا عن نفس الفترة من العام الماضي.

16- إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الرى فى مليون فدان فى الأراضى الجديدة 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة.

17- المشروع القومى لتطوير قصب السكر من خلال زراعته بنظام الشتل.

18- البدء فى إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية 200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة مليار جنيه.

19- 41,7 ألف مستفيد من المشروع القومى للبتلو لتربية وتسمين ما يزيد عن 473 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم، أو عجلات عالية الإنتاجيه، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان

20- استهداف تطوير 826 مركزا لتجميع الألبان.

21- 100 مليار جنيه استثمارات فى الثروة الداجنة وانتاج 1.4 مليار طائر سنوياً و 14 مليار بيضة وتحقيق الإكتفاء الذاتى وفائض للتصدير.

22- صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ 30 منشأة فى مجال الانتاج الداجنى والانشطة المرتبطة بها بإعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور.

23- تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بمساحة إجمالية 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

24- زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة.

25- المشاركة فى إنتاج اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا بالاشتراك مع وزارة التعليم العالى وهيئة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

26- تحسين السلالات فى أكثر من مليون رأس ماشية .

27- إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها.

28- 1200 قافلة بيطرية مجانية تم تنفيذها فى 750 قرية على مستوى الجمهورية.

29- طفرة فى مجال التحول الرقمى وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

30- الانتهاء من إطلاق كارت الفلاح فى جميع محافظات مصر.

31- 6-7 مليار جنيه سنويا إجمالى تمويل المحاصيل الزراعية وبلغ اجمالى التمويل بحوالى 500 مليون جنيه سنوياً .

32- تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة.

33- نشر أكثر من 2000 بحث دولى فى مجالات استنباط اًصناف وسلالات وهجن نباتية محسنة عالية الانتاجية وتحسين الثروة الحيوانية والسمكية وبحوث التخفيف من آثار تغير المناخ وغيرها.

34- 332 مركزا للخدمات الزراعية المجمعة مستهدف انشائها فى 20 محافظة بعدد 52 مركزا ضمن مبادرة حياة كريمة، بتكلفة 2 مليار جنيه.

35- 967 مشروع نفع عام تم تخصيصها فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

36- إنشاء مركز الأقصر التنسيقى لتعزيز المرونة والإبتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر.

37- المشروع القومى للصوامع وزيادة السعات التخزينية لترتفع من 1.4 مليون طن فى 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن حالياً.

38- دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعى فى مجالات استصلاح الأراضى ومعالجة المياه ومشروعات الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكي.