13 يوما إجازة فى بورصة دبي خلال عام 2023.. تعرف عليها

كتب هانى الحوتى

نشر سوق دبي المالي ، مواعيد العطلات الرسمية للتداول والتسوية للعام 2023 لعقود المشتقات، منوهة إلى أن العطلات الخاصة بالمناسبات الإسلامية قد تختلف وقابلة للتغيير، وسيتم الإفصاح عن هذه التغييرات لجميع المتعاملين في السوق على شكل إشعار.

كما نوهت إلى أنه لن تكون هناك تسوية يومية في هذه العطلات بالنسبة للعقود المستقبلية للنفط الخام العماني الجزئي، وسيتم تسويتها في يوم التداول التالي، وفي يوم التسوية التالي، وما لم يذكر خلاف ذلك، تتم عملية التداول والتسوية، فلعقود المشتقات من يوم الإثنين إلى الجمعة.

وحددت سوق دبي مواعيد العطلات الرسمية 13 يومًا خلال عام 2023، تبدأ اليوم الأحد بإجازة رأس السنة، وإجازة يوم 18 فبراير بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وإجازة خلال الفترة من 20 إلى 22 إبريل بمناسبة عيد الفطر، وإجازة يوم الثلاثاء 27 يونيو بمناسبة وقفة عرفة، ويومي الأربعاء والخميس الموافقين 28 و29 يونيو بمناسبة عيد الأضحى.

كما يتم تعطيل التداول يوم 19 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية، ويوم 27 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف، يوم الجمعة 1 ديسمبر بمناسبة يوم الشهيد، ويومي 2، و3 ديسمبر بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحققت أسواق المال الإماراتية مكاسب تجاوزت تريليون درهم خلال عام 2022، إذ سجل سوق دبي المالي مكاسب سوقية بلغت 170.715 مليار درهم، وحقق سوق أبوظبى للأوراق المالية أرباح سوقية بلغت 984 مليار درهم.