وكيل "تعليم بورسعيد" تتابع انتظام سير امتحانات صفوف النقل

بورسعيد - محمد عزام

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، صباح اليوم الاثنين، عدداً من مدارس المحافظة لمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2022 – 2023 لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية في أول يوم لها.

وأعربت الدكتورة هالة عبد السلام، عن ارتياحها بأن العملية الامتحانية تسير بهدوء في كل اللجان محل الزيارة خاصة امتحانات المرحلة الإعدادية التي تطبق لأول مرة بنظام الأوراق الإمتحانية الجديدة "البابل شيت"، مشيرة إلى أن تعليم بورسعيد جاهز لعملية التصحيح المميكن لامتحانات المرحلة الإعدادية بجميع صفوفها.

وأكدت وكيل الوزارة، أن طلاب الصف الرابع الابتدائي يؤدون اليوم الامتحان في مادتي العلوم والمهارات المهنية ويؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحان في مادتي الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات، ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات، مشيرة إلى أن طلاب الصف الأول الإعدادي يؤدون الامتحان في مادتي العلوم والكمبيوتر حسب الجداول المعلنة مسبقا.

وأضافت، أن الجولة شملت مدرسة بن خلدون الرسمية المتميزة للغات، ويؤدي بها 355 طالبا وطالبة بالمرحلة الابتدائية الامتحانات في 22 لجنة، بينما يؤدي 31 طالبا وطالبة بالصف الأول الاعدادي الامتحانات في لجنتين، لافتة إلى أن 238 طالبا بمدرسة أحمد شوقي الإعدادية للبنين يؤدون الامتحانات من خلال 14 لجنة.

وأشارت إلى أن 246 طالبا وطالبة بمدرسة الكويت الابتدائية يؤدون الامتحانات من خلال 14 لجنة بينما يؤدي 604 طلاب وطالبات بالمرحلة الابتدائية بمدرسة الشهيد أسامة الشربيني الأساسية الامتحانات من خلال 30 لجنة و141 طالبة بالصف الأول الإعدادي يؤدون الامتحانات من خلال 10 لجان بنفس المدرسة، كما تؤدي 345 طالبة بالصف الأول بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية للبنات الامتحانات من خلال 18 لجنة، متمنية النجاح والتفوق لجميع الطلاب.