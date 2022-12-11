وكيل تعليم بورسعيد: الانضباط المدرسى يبدأ من اليوم الأول دون أي تراخٍ

بورسعيد محمد فرج

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن الانضباط المدرسي يبدأ من اليوم الأول حتى اليوم الأخير من العام الدراسي ولفظ التراخي ليس في قاموس تعليم بورسعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسته سيادتها واستهدف مديري مدراس المرحلة الإعدادية عصر اليوم بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية بحضور الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذة عزة الشاعر مدير إدارة التعليم الاعدادي والدكتورة سوزان بغدادي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات.

وأضافت وكيل الوزارة أن نسبة حضور طلاب المرحلة الإعدادية من الصف الأول حتى الثالث الاعدادي لأداء الامتحان التجريبي على الورقة الامتحانية بنظام البابل شيت مطمئنة ومشرفة جدا لافتة إلى أن رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية سيكونون من مديري مدارس المرحلة باستثناء من لديهم موانع أو أعذار طبية.

وتطرقت الدكتورة هالة عبد السلام إلى موضوع أبحاث طلاب المرحلة الإعدادية موضحة أن مناقشة الأبحاث لها حيثيات وتهدف إلى توضيح من قام بعمل البحث بنفسه من الطلاب ومن قام بشرائها وأن هذا الإجراء مستمر حتى قبل بدء الامتحانات بيومين.