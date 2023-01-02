وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الصف الثانى الثانوى العام بإدارة الشهداء

المنوفية – محمود شاكر

تفقد محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بإدارة الشهداء التعليمية رافقه الدكتورة انتصار نصار مدير إدارة الشهداء التعليمية وعبد العزيز محفوظ وكيل الإدارة.

حيث أطمأن على حسن سير الامتحانات والتي سادها الهدوء هذا وقد أدى الطلاب امتحانات اليوم الأول في مادتي التربية الدينية والتربية الصناعية فترة أولى وفترة ثانية.

وفي نفس السياق حضر الفولي ندوة تثقيفية بمدرسة الشهيد أسامة سعيد أبو ظلام الثانوية المشتركة بدراجيل إدارة الشهداء التعليمية بعنوان " خطورة وادمان الألعاب الإلكترونية " تحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وحاضر بها الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي كلمته تحدث الفولى عن خطورة وإدمان الألعاب الإلكترونية بالنسبة للشباب وخاصة الطلاب فى المدارس والجامعات وأنهم هم بناء الجمهورية الجديدة والتي ستقوم على أكتافهم و بعقولهم المستنيرة وأن خطورة وادمان الألعاب الإلكترونية ما هي إلا ألعاب صدروها لنا أعداء الوطن ليدمروا شبابنا ولابد أن نعى ذلك جيداً لصالح أمن وشباب بلدنا الحبيب مصر .

وحضر الندوة المستشار محمد القصاص نائب رئيس قضايا الدولة ورئيس أمناء وآباء ومعلمين المدرسة وبعض من الشخصيات الشعبية والتنفيذية بقرية دراجيل والدكتورة انتصار نصار مدير ادارة الشهداء التعليمية وعبد العزيز محفوظ وكيل الإدارة والطاقم الإدارى وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.