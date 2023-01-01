وكيل تعليم المنوفية ينهى استعدادات الإدارات التعليمية لبدء الامتحانات

المنوفية - محمد فتحى

عقد ظهر اليوم الأحد محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية إجتماعا بحضور طارق سعد وكيل المديرية، مع مديرى عموم الديوان مدير عام التعليم العام ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير عام التعليم الفنى ومدير عام الشئون التنفيذية ، مديرى عموم الإدارات التعليمية ، مديرى الشئون القانونية والتوجيه المالى والادارى وشئون الطلبه والامتحانات والمشتريات والمخازن والمتابعة بالمديرية والإدارات ومسئولى الأمن بالمديرية والإدارات التعليمية.

فى البداية رحب مدير المديرية بالحضور وتهنئتهم بالعام الميلادى الجديد ثم تناول محضر الاجتماع النقاط التالية ، التأكيد على أن أعمال الامتحانات تستوجب على الجميع التعاون والتكاتف لإنجاحها وإخراجها فى أحسن صورة ،مراعاة العامل النفسى للطلاب وأسرهم ،الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وأن تغطى أسئلة الامتحان الأجزاء المقررة والتى تم تدريسها بالفعل.

وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتلقى أى احداث تقع باللجان الامتحانية من شأنها التأثير سلبا على سير العملية الامتحانية وذلك تنفيذا للكتاب الدورى رقم 32 بتاريخ 3/10/2022 بشأن تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين، بالإضافة أن تسير أعمال الامتحانات وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لها ، و التنسيق الكامل والمتكامل بين الجهات الأمنية المختلفة سواء المديرية أو الإدارة كل فيما يخصه ولكى تقوم بدورها فى إعمال شئونها مع جهات الأمن الأخرى للاختصاص ، تأمين مقرات اللجان الامتحانية وتوفير وسائل الإطفاء أو الحماية من الحريق والمياه والرقابة على الدخول والخروج ، تأمين أوراق الاسئلة والإجابة ، التأكد من توفير تجهيزات اللجان الامتحانية ومتابعة ذلك بصفه مستمره وشخصية من جانب السادة مديرى عموم الإدارات التعليمية ، تكثيف الحماية الأمنية لتأمين جميع مقار الكنترولات وأماكن حفظ أوراق الاسئلة وأوراق الإجابة الخاصة بالطلاب مع تشديد الحراسة الليلية بالتنسيق مع الشرطة، بالإضافة إلى منع استخدام المحمول نهائيا داخل مقار اللجان وفقا للقرار الوزارى رقم 34لسنة 2018 ، وكذلك الالتزام بتنفيذ نشرة الموانع والتأكيد على الالتزام بها وتنفيذها فى جميع بنودها وتطبيقها وتعميمها على جميع أعضاء اللجان بالمدارس ،ضرورة تنفيذ ما ورد من الوزارة من تعليمات وقرارات وكتب دورية بشأن أعمال الامتحانات ،بالنسبه لامتحانات النقل لابد من وجود متابع من الإدارة التعليمية لكل مدرسة طوال فترة أداء الامتحان وبتكليف خاص من مدير عام الإدارة.