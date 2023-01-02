نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات كليتى الحاسبات والعلاج الطبيعى

وبدأ نائب رئيس الجامعة، جولته بتفقد لجان امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، حيث يؤدى 900 طالب وطالبة بالفرقة الثالثة الامتحان لمقرر نظم التشغيل داخل اللجان، حيث اطمأن على سير الامتحانات بالكلية طبقا للقواعد المنظمة، مؤكداً على أهمية تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات.

كما تفقد الدكتور تامر سمير امتحانات كلية العلاج الطبيعي بمركز الاختبارات الإلكترونية، حيث يؤدى 650 طالبا وطالبة الامتحانات داخل معامل المركز التي تم تجهيزها وتزويده بأحدث الأجهزة وخدمات الإنترنت.

وأشاد نائب رئيس الجامعة، بالقائمين على المركز في تحقيق الانضباط وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات.

وفي هذا السياق أعلن الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها نهاية شهر ديسمبر الجارى، حيث تم رفع حالة الطوارئ فى جميع قطاعات الجامعة والكليات استعدادا لأعمال الامتحانات، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب، كما أنه جارى إعلان جداول الامتحانات ومراعاة أيام الأعياد والمناسبات، بالإضافة إلى توفير الملاحظين من الجهاز الإداري، والعمل على تجهيز اللجان والقاعات، وتوفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

ووجه رئيس الجامعة، بإلغاء جميع الإجازات على كافة المستويات خلال فترة الامتحانات، وتكليف أفراد الدفاع المدني بالإدارة العامة للأمن الإداري بفحص وصيانة والتأكد من سلامة طفايات الحريق ومتابعة اشتراطات الحماية المدنية داخل القاعات.

كما وجه أيضا برفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية والتمريض وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية، وانتشار سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أي حالات طارئة خلال الامتحانات.