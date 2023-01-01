طلاب كلية التربية ببنها يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول داخل 88 لجنة

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد، سير امتحانات الفرقة الأولى بكلية التربية، جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية، ووكلاء الكلية.

وتفقد الدكتور السيد فوده، خلال جولته قاعات الامتحانات والمدرجات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات، مؤكدا أن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات بالكلية، والتأكد من توافر كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات.

يذكر أن طلاب الفرقة الأولى "تعليم عام وأساسى"، قد أدوا الامتحانات اليوم داخل 88 لجنة على مستوى كلية التربية.

وفي هذا السياق أعلن الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها نهاية شهر ديسمبر الجارى، حيث تم رفع حالة الطوارئ فى جميع قطاعات الجامعة والكليات استعدادا لأعمال الامتحانات.

وأشار الدكتور جمال سوسة، إلى أن الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب، مشيرا إلى أنه جارى إعلان جداول الامتحانات ومراعاة أيام الأعياد والمناسبات، بالإضافة إلى توفير الملاحظين من الجهاز الإدارى، والعمل على تجهيز اللجان والقاعات، وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

ووجه رئيس الجامعة، بإلغاء جميع الإجازات على كافة المستويات خلال فترة الامتحانات، وتكليف أفراد الدفاع المدنى بالإدارة العامة للأمن الإدارى بفحص وصيانة والتأكد من سلامة طفايات الحريق ومتابعة اشتراطات الحماية المدنية داخل القاعات.

كما وجه أيضا برفع حالة الطوارئ فى الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية والتمريض وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية، وانتشار سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.