موجز اقتصاد اليوم الاثنين 2-1-2023.. انفراجة كبيرة بأسواق السلع

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأثنين 2-1-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها ما أعلنته الغرف التجارية بانفراجه كبيرة في الأسواق نتيجة الافراج التدريجي عن البضائع، إلى جانب مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى جاءت وفقا لما يلي:

اتحاد الغرف: انفراجه كبيرة بالأسواق واستقرار بالأسعار وطرح سلع رمضان بتخفيض 30%

بتكليف من رئيس مجلس الوزراء قام اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر رصيد الخامات مستلزمات الإنتاج بالمصانع وكذا السلع الأساسية لتحديد أولويات الافراج من الموانئ.

الإسكان: تنفيذ أكثر من 90ألف وحدة بمشروع "سكن كل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، وهى إحدى مدن الجيل الرابع، وتبلغ مساحتها 29435.5 فدان، ويحدها من الشمال خط سكة حديد (القاهرة - السويس)، ومن الجنوب طريق السويس الصحراوي، ومن الشرق طريق وصلة أم قمر، ومن الغرب الطريق الدائري الإقليمي.

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.48% بختام تعاملات أولى جلسات عام 2023

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات عام 2023، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 22.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 983.296 مليار جنيه.

الضرائب: بدء موسم الإقرارات الضريبية وخطة متكاملة لتقديم الدعم

أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2022/2023، حيث تتلقى مصلحة الضرائب المصرية الإقرارات الضريبية عن عام 2022، إعتبارًا من أول يناير حتي 31 مارس 2023 للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا، وتتلقى إقرارات الأشخاص الإعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص)

تدعيم منظومة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى بقيمة 1.5مليار جنِيه خلال عام 2022

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن أنه تم تدعيم منظومة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى بالعديد من المشروعات الاستثمارية، ومشروعات الإحلال والتجديد، لرفع كفاءة محطات وشبكات الصرف الصحى بقيمة تقديرية بلغت نحو مليار و548 مليون جنيه خلال عام 2022.

سعر الذهب اليوم الاثنين 2 يناير 2023.. وعيار 21 ينخفض 10 جنيهات

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين انخفاضا بحوالي 10 جنيهات وذلك مع انخفاض محدود في الطلب على الذهب بالأسواق الأن، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1670 جنيها للجرام.