مهنتك مستقبلك.. 12 وحدة تدريب متنقلة جديدة تستعد للانطلاق فى المحافظات

كتبت – مرام محمد

تسابق وزارة القوى العاملة الزمن للانتهاء من تجهيز 12 وحدة تدريب مهني متنقلة جديدة من بين 30 "وحدة" سيتم البدء في تطويرها وتجهيزها؛ لإطلاقها بشكل كامل مع نهاية العام الجاري في القرى والنجوع الأكثر احتياجا؛ لتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل، ودعم أوائل الخريجين من تلك الدورات على إقامة مشروعات صغيرة لهم، وذلك في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك"، التي تأتي تنفيذاً وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتستهدف الوحدات الجديدة، تدريب الشباب على مهن أكثر طلباً في سوق العمل منها: تركيب وصيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلى، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، والحرف التراثية، واستخلاص الزيوت العطرية، حيث تتيح وحدات التدريب، خدمة التدريب للشباب حتى محل سكنهم، عن طريق انتقال الوحدات المتنقلة من قرية الى أخرى.

وبتجهيز وحدات التدريب الجديدة، ستنضم إلى وحدات ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، والمنتشرة بالفعل على مستوى الجمهورية، وعددها 75 مركزاً، منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، تستهدف في "الخطة الحالية" تنفيذ 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، لتدريب 9448 شابا وفتاة، وذلك تنفيذاً لخطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023، والتي اعتمدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة.

ويجرى تجهيز كل وحدة متنقلة للتدريب على ثلاث مهن رئيسية، وهى التفصيل والخياطة والسباكة الصحية وكهرباء توصيلات، تنفذها الان 27 وحدة تدريب متنقلة للتدريب على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة الصحية، والكهرباء توصيلات، والتي تُغطي الآن 23 محافظة، بمعدل وحدة فى كل محافظة، ويوجد عدد 3 محافظات بها اكثر من وحدة.

وتصل عدد ساعات الدورات التدريبية وفقا للمناهج كالتالي، عدد ساعات دورة التفصيل والخياطة 150 ساعة تدريبية "شهر"، وعدد ساعات مهنة الكهرباء توصيلات 60 ساعة تدريبية "أسبوعين"، وعدد ساعات مهنة السباكة الصحية 60 ساعة تدريبية "أسبوعين"، حيث تستمر كل وحدة تدريب فى كل قرية مستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة 3 أشهر قبل النقل لقرية أخرى، يتم خلالهم تنفيذ 3 دورات فى مهنة التفصيل والسباكة الصحية وكهرباء التوصيلات وتدريب 90 متدربا.

وأوضحت "الوزارة"، أن على الراغبين في الإلتحاق بالدورات التدريبية التي تنفذها وحدات التدريب المتنقلة، التوجه لمقر مديريات القوى العاملة ومقرات مراكز التدريب المهني (الموضحة بموقع الوزارة)، للتسجيل بالدورات التدريبية، وأنه سيتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات، أو التسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة.

واشترطت وزارة القوى العاملة، للحصول على دورات التدريب التحويلي أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى، مع إجراء اختبار توجيه مهني لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية.

ويحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة التدريبية على شهادة إتمام الدورة معتمدة من مديرية القوى العاملة.



تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل في الوحدات المتنقلة



تدريب الفتيات على مهنة التفصيل في وحدات التدريب المتنقلة



وحدات التدريب المتنقلة



وحدات التدريب