مع بدايات عام 2023.. مشروعات أثرية ومتاحف جاهزة للافتتاح

كتب محمد أسعد

تعمل وزارة السياحة والآثار على العديد من المشروعات الأثرية الكبرى بتكليف من قبل القيادة السياسية، وبعض من هذه المشروعات تم الانتهاء منها بالفعل وجاهزة للافتتاح والبعض الآخر على وشك الانتهاء، وبالتأكيد يأتي على رأسها المتحف المصري الكبير.

وفي السطور التالية نوضح نسب تنفيذ المشروعات الأثرية ومشروعات المتاحف، وتلك التي أضحت جاهزة للافتتاح خلال الفترة المقبلة.

‎أ - المتحف المصري الكبير:

‎• الموقف الحالي: إنجاز حوالي 99.5% الأعمال بالمشروع (100% من الهيكل الإنشائي، و99% من التشطيبات الداخلية، و98% من أعمال الأرضيات الساحات الخارجية والزراعات، و96% من أعمال أنظمة الإلكتروميكانيك، و92% من أعمال الطرق الخارجية المحيطة بالمشروع، و99.8% من واجهات المتحف ومن قاعة توت عنخ آمون).

‎• نقل وترميم أكثر من 55 ألف قطعة أثرية إلى المتحف.

31 أغسطس 2022: إطلاق المرحلة الثانية من مشروع استخراج وترميم وتجميع مركب الملك خوفو الثانية.

‎ سبتمبر 2022: فوز مشروع المتحف بجائزة "أفضل مشروع فى مجال "البناء الأخضر"، خلال "منتدى البيئة والتنمية: الطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ 27 " والذي نظمه المجلس العربي للمياه بالقاهرة.

‎ 27 أكتوبر 2022: الحصول على الشهادة الذهبية للبناء الأخضر والاستدامة وفقاً لنظام الهرم الأخضرالمصري من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

‎ب- الانتهاء من متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة: جاهز للافتتاح.

‎ج. الانتهاء من مشروع ترميم قصر محمد على بشبرا: جاهز للافتتاح.

د- تطوير المتحف اليوناني الروماني بالأسكندرية: بلغت نسبة التنفيذ 97% هندسياً، وجارى اعمال العرض المتحفى.

‎هـ- الانتهاء من مشروع ترميم ورفع كفاءة حصن بابليون بمصر القديمة: جاهز للافتتاح.

‎و- الانتهاء من مشروع ترميم معبد بن عذرا اليهودى بمصر القديمة: جاهز للافتتاح.

ز- الانتهاء من مشروع انشاء مركز الزوار بقبة الامام الشافعى: جاهز الافتتاح.

ح- مشروع ترميم مسجد سارية الجبل بالقلعة : 90% نسبة تنفيذ الأعمال.

ط– مشروع ترميم متحف ايمحتب بسقارة : 70 % نسبة تنفيذ الأعمال.

تعمل وزارة السياحة والآثار على العديد من المشروعات الأثرية الكبرى بتكليف من قبل القيادة السياسية، وبعض من هذه المشروعات تم الانتهاء منها بالفعل وجاهزة للافتتاح والبعض الآخر على وشك الانتهاء، وبالتأكيد يأتي على رأسها المتحف المصري الكبير.

وفي السطور التالية نوضح نسب تنفيذ المشروعات الأثرية ومشروعات المتاحف، وتلك التي أضحت جاهزة للافتتاح خلال الفترة المقبلة.

‎أ - المتحف المصري الكبير:

‎• الموقف الحالي: إنجاز حوالي 99.5% الأعمال بالمشروع (100% من الهيكل الإنشائي، و99% من التشطيبات الداخلية، و98% من أعمال الأرضيات الساحات الخارجية والزراعات، و96% من أعمال أنظمة الإلكتروميكانيك، و92% من أعمال الطرق الخارجية المحيطة بالمشروع، و99.8% من واجهات المتحف ومن قاعة توت عنخ آمون).

‎• نقل وترميم أكثر من 55 ألف قطعة أثرية إلى المتحف.

31 أغسطس 2022: إطلاق المرحلة الثانية من مشروع استخراج وترميم وتجميع مركب الملك خوفو الثانية.

‎ سبتمبر 2022: فوز مشروع المتحف بجائزة "أفضل مشروع فى مجال "البناء الأخضر"، خلال "منتدى البيئة والتنمية: الطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ 27 " والذي نظمه المجلس العربي للمياه بالقاهرة.

‎ 27 أكتوبر 2022: الحصول على الشهادة الذهبية للبناء الأخضر والاستدامة وفقاً لنظام الهرم الأخضرالمصري من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

‎ب- الانتهاء من متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة: جاهز للافتتاح.

‎ج. الانتهاء من مشروع ترميم قصر محمد على بشبرا: جاهز للافتتاح.

د- تطوير المتحف اليوناني الروماني بالأسكندرية: بلغت نسبة التنفيذ 97% هندسياً، وجارى اعمال العرض المتحفى.

‎هـ- الانتهاء من مشروع ترميم ورفع كفاءة حصن بابليون بمصر القديمة: جاهز للافتتاح.

‎و- الانتهاء من مشروع ترميم معبد بن عذرا اليهودى بمصر القديمة: جاهز للافتتاح.

ز- الانتهاء من مشروع انشاء مركز الزوار بقبة الامام الشافعى: جاهز الافتتاح.

ح- مشروع ترميم مسجد سارية الجبل بالقلعة : 90% نسبة تنفيذ الأعمال.

ط– مشروع ترميم متحف ايمحتب بسقارة : 70 % نسبة تنفيذ الأعمال.