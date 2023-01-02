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مصطفى وزيرى: مصر لن تفرط فى آثارها المهربة للخارج

الإثنين، 02 يناير 2023 11:43 ص
مصطفى وزيرى: مصر لن تفرط فى آثارها المهربة للخارج التابوت الأخضر
كتب أحمد جمعة

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أكد رئيس المجلس الأعلى الآثار الدكتور مصطفى وزيري، أن مصر استردت آلاف القطع الأثرية خلال العام الماضي، مشيدا بالتعاون مع الجانب الأمربكي في استعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، مؤكدا أن مصر تعمل مع كافة دول العالم لاستعادة ما قد خرج من آثار بطريقة غير شرعية، مضيفا "مصر لن تفرط في القطع الأثرية المهربة للخارج". 
 
بدوره، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تعمل على استعادة الاثار المصرية المهربة للخارج في إطار علاقات التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، موضحا أن مصر تتخذ كافة الإجراءات القانونية لاستعادة الآثار المصرية التي تم تهريبها للخارج بشكل غير شرعي.

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