اليوم السابع
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الإثنين، 02 يناير 2023 01:01 م
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية فى المنيا

الإثنين، 02 يناير 2023 12:01 م
مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية فى المنيا حادث - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقى 4 أشخاص مصرعهما، وأصيب 3 آخرون فى  حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة الإبراهيمية، بقرية المحرص على طريق مصر أسوان الزراعى بمركز ملوى جنوب المنيا. 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات، النجدة  يفيد انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة الإبراهيمية في مركز المنيا، بالقرب من قرية المحرص التابعة لمركز ملوي، وقد أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3  آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج. 
 
وأفادت التحريات الأولية، أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.
 

مديرية الأمن

ادارة المرور

انقلاب سيارة

اخبارالمنيا

محافظة المنيا



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